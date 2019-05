UNO: Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

Viele könnten bereits "in den kommenden Jahrzehnten" verschwinden, heißt in der Studie zur weltweiten Artenvielfalt, die der "Weltrat für Biodiversität" (IPBES) gestern in der französischen Hauptstadt Paris veröffentlichte. Die Wissenschafter fordern darin "tiefgreifende Änderungen" vor allem in der Landwirtschaft.

Ob Insekten, Korallen oder Regenwälder: Der Mensch zerstöre seine eigenen Lebensgrundlagen, heißt es in dem rund 1800 Seiten starken Bericht, in dem Wissenschafter den bisher umfassendsten Überblick über den Zustand der geschätzt acht Millionen Arten geben. Dringend nötig sind laut den UNO-Experten Änderungen bei der Landwirtschaft, beim Konsum und beim Naturschutz.

Der Präsident des Biodiversitätsrats der UNO, Robert Watson, hält das Artensterben für "mindestens genauso" bedrohlich wie den Klimawandel. "Wir höhlen die Fundamente unserer Wirtschaft und unseres Lebensunterhalts aus", warnt Watson in dem Bericht. Auch "die Sicherheit von Lebensmitteln, die Gesundheit und die Lebensqualität in der ganzen Welt" seien durch das Artensterben bedroht.

Video: Die UNO hält das Artensterben für "mindestens genauso bedrohlich wie den Klimawandel"

Das Ausmaß des Artensterbens war demnach in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß – und die Aussterberate nimmt weiter zu. Drei Viertel der Naturräume auf den Kontinenten wurden vom Menschen bereits erheblich verändert, in den Meeren zwei Drittel.

Besonders bedroht sind den UNO-Experten zufolge Insekten – ihre Zahl hat sich in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten bereits um rund 80 Prozent verringert. Auch Korallen stehen angesichts des Klimawandels vor dem Aus. "Es kann keiner mehr sagen: Wir haben es nicht gewusst", sagte der deutsche Biologe Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, der als einer der Ko-Vorsitzenden die Erstellung der Studie geleitet hat.

Immer wieder verdeutlichen die Autoren, dass der Verlust an Biodiversität kein reines Umweltthema ist, sondern auch Entwicklung, Wirtschaft, politische Stabilität und soziale Aspekte beeinflusst. Gravierende Folgen für Menschen weltweit seien wahrscheinlich, warnen sie. Noch sei es aber nicht zu spät für Gegenmaßnahmen, so Watson, "aber nur, wenn wir sofort auf allen lokalen bis globalen Ebenen damit beginnen". Es bedürfe "fundamentaler Veränderungen".