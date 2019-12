Ungewöhnliche Lichterscheinungen in Mittelhessen gemeldet

Wie die Ordnungshüter am Montag in Marburg mitteilten, berichteten die Anrufer am vergangenen Freitagabend von ungewöhnlichen Lichterscheinungen am Himmel über der Region Fronhausen/Marburg.

Recherchen der Polizei ergaben allerdings, dass keine UFOs unterwegs waren. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den unbekannten Flugobjekten um Internetsatelliten.

