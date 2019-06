Ungeborenes verloren: Schussopfer angeklagt

Marshae Jones (27) wurde in dieser Woche festgenommen und angeklagt. Der Schwangeren war im Dezember in Pleasant Grove bei einem Streit mit einer Frau fünf Mal in den Bauch geschossen worden. Jones verlor daraufhin ihr ungeborenes Baby. Das Verfahren gegen die Schützin wurde später eingestellt – stattdessen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Jones ein. Der Grund: Sie soll den Streit angezettelt haben. "Die Ermittlungen haben gezeigt, dass das einzig wahre Opfer das ungeborene Baby war", zitierten US-Medien den Polizisten Danny Reid.

