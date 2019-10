Unfall nach wenigen Metern: Acht- und Fünfjähriger am Autosteuer

Verletzt wurde niemand, so die Polizei am Dienstag. Das Auto sei allerdings so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste.

Zeugen hatten Montag gegen 23.30 Uhr die Polizei zu dem Unfall in Hagen gerufen. Der Achtjährige soll am Steuer und der Fünfjährige auf dem Beifahrersitz gesessen sein. Die Brüder schafften es, wenige Meter über die Straße zu fahren und in die nächste Straße abzubiegen. "Dort kollidierte der Wagen mit einem geparkten Anhänger, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde", so die Polizei.

Die Eltern gaben an, dass die Kinder sich unbemerkt aus der Wohnung geschlichen hätten. Sie wurden wegen Verletzung der Aufsichtspflicht angezeigt.

