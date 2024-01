Unfall bei Stunt-Show in Italien: 10 Verletzte

Bei einer Stuntman-Show am Eröffnungstag der "Motor Bike Expo" wurden demnach zehn Personen verletzt. Zu dem Unglück kam es, als ein Auto in die Tribüne krachte. Infolge kamen einige Zuschauer der Stunt-Show zu Sturz und verletzten sich. In Lebensgefahr sei jedoch keine der betroffenen Personen gewesen, hieß es.

Fünf Krankenwagen waren vor Ort, ebenso wie die Polizei und Carabinieri. Medienberichten zufolge erlitten die Zuschauer bei dem Unfall meist Prellungen, aber dank der Sicherheitsbarrieren wurde niemand von dem Auto direkt touchiert. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Gegend eingelieferet. Bei zwei von ihnen wurden Kopfblessuren festgestellt, eine dritte Person erlitt Prellungen an den oberen Gliedmaßen. Der Allgemeinzustand war bei allen stabil.

