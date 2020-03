"Unerträgliche Lage" für vertriebene Frauen in Syrien

In der Region um Idlib sind die Kämpfe seit der vor einer Woche zwischen Russland und der Türkei vereinbarten Waffenruhe zwar zurückgegangen. Aber die Lage für Frauen und Mädchen sei unerträglich, teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) am Freitag mit. Helfer berichteten immer wieder, dass Männer Machtpositionen ausnutzten, um Frauen zu missbrauchen.

Missbrauch und Ausbeutung

Sie böten Obdachlosen etwa nur gegen Sex und Ausbeutung Unterschlupf oder finanzielle Hilfe, sagte OCHA-Sprecher Jens Laerke. Frauen könnten teils wochenlang nicht duschen, weil es keinen geschützten Raum für sie gebe. Manche versuchten, so wenig wie möglich zu trinken, um möglichst nicht zur Toilette gehen zu müssen. Vier von fünf der rund 960.000 seit Dezember in der Region Idlib Vertriebenen sind Frauen und Minderjährige.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin hatten sich am 6. März auf eine Waffenruhe in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib geeinigt. Die Türkei unterstützt in Syrien Rebellen und hat dort auch eigene Truppen im Einsatz. Russland steht auf der Seite des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seiner Armee.