Ukraine meldet Rückeroberung weiterer Ortschaften und Geländegewinne

"Sieben Siedlungen wurden befreit", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag im Onlinedienst Telegram. Die Ortschaften Lobkowo, Lewadne und Nowodariwka in der Region Saporischschja im Süden des Landes sowie das Dorf Storoschewe in der ostkrainischen Region Donezk seien wieder unter ukrainischer Kontrolle.

Hinzu kommen drei Siedlungen in der Region Donezk, deren Rückeroberung Kiew bereits am Sonntag gemeldet hatte. Damit habe die Ukraine ein Gebiet von "rund 90 Quadratkilometern" wieder unter ihre Kontrolle gebracht, sagte Maljar.

Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj sagte seinerseits in einer Videoansprache am Montagabend: "Die Kämpfe sind heftig, aber wir sind in Bewegung, und das ist entscheidend." Er betonte: "Die Verluste des Feindes sind genau das, was wir brauchen."

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete zudem Geländegewinne in Richtung der umkämpften Stadt Bachmut. Die Armee sei "250 bis 700 Meter vorgerückt".

Kurz zuvor hatte Russland erklärt, ukrainische Angriffe in der gleichen Region in Donezk nahe des Dorfes Welyka Nowosilka abgewehrt zu haben. Auch nahe Lewadne in der benachbarten Region Saporischschja seien Angriffe zurückgedrängt worden. Die Darstellungen der Ukraine und Russlands konnten nicht unabhängig überprüft werden. Das in den USA ansässige Institut für Kriegsstudien meldete derweil, dass ukrainische Streitkräfte sichtbar im Westen der Region Donezk und im Westen der Region Saporischschja vorrückten.

Russischer Angriff auf Kiew abgewehrt

Der russische Luftangriff in der Region Kiew ist ukrainische Angaben zufolge abgewehrt. Die ukrainischen Luftabwehrsysteme hätten alle auf die Hauptstadt gerichteten Raketen zerstört, sagten Militärbeamte. "Es liegen noch keine Informationen über Opfer oder Schäden vor", teilte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt, auf der Nachrichten-App Telegram mit. Die USA äußerten unterdessen Besorgnis über mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland. Trotz gegenteiliger Aussagen der Regierung in Pjöngjang habe Nordkorea im November 2022 eine Waffenlieferung einschließlich Infanterieraketen und Raketen an die Söldnertruppe Wagner geliefert, so ein Sprecher des US-Außenministeriums. "Wir sind besorgt, dass die DVRK plant, weitere militärische Ausrüstung an Russland zu liefern." Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) ist der offizielle Name Nordkoreas.

Im März hatten die USA erklärt, Russland versuche im Austausch gegen Nahrungsmittelhilfe zusätzliche Waffen von Nordkorea zu erhalten. Sie verhängten Sanktionen gegen eine Person, die versucht haben soll, nordkoreanische Waffen an Russland zu vermitteln. Nordkorea strebt engere Beziehungen zum Kreml an und verteidigt Russlands Einmarsch in der Ukraine.

