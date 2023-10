Ukraine meldet Angriffe auf russische Stützpunkte im besetzten Osten

Die Streitkräfte hätten dort feindliche Flugplätze und Hubschrauber attackiert, teilte das Militär via Telegram mit. Bei der Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer habe man ukrainische Raketenangriffe abgewehrt, so der von Russland eingesetzte Statthalter in den besetzten Teilen der südöstlichen Region Saporischschja, Wladimir Rogow.

Ukrainischen Angaben zufolge versucht Russland, die ukrainischen Verteidigungsanlagen in der nordöstlichen Region Kupiansk-Lyman zu durchbrechen. "Der Feind bereitet sich vor, er bereitet sich ernsthaft auf offensive Aktionen vor und zieht Truppen zusammen", sagte der Kommandant der Bodentruppen, General Oleksandr Syrskyj, in einem Video auf der Messenger-App Telegram. "Hauptziel ist es, die Verteidigung unserer Truppen zu durchbrechen und unser Territorium zurückzuerobern."

Das russische Verteidigungsministerium bestätigt intensive militärische Aktivitäten in der Region. Russische Truppen hätten zehn ukrainische Angriffe im Gebiet Kupiansk und zwei weitere im benachbarten Lyman zurückgeschlagen. Die Rückeroberung der Städte Kupiansk und Lyman in der Nähe der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im vergangenen Jahr war ein wichtiger Vorstoß des ukrainischen Militärs, die russischen Truppen aus dem Donbass zu vertreiben.

