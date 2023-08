Überschwemmungen in Norwegen: "Die Gefahr ist auf keinen Fall vorbei"

Schwere Schäden richtete die Flut bei einem Wasserkraftwerk an.

Einsatzkräfte in zahlreichen Orten versuchten am Donnerstag, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Weitere Menschen wurden vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. Bisher wurden Hunderte unwetterbedingte Schäden gemeldet. 125 Straßen waren gesperrt – auch Hauptverkehrsadern.

Der Bahnbetreiber Bane Nor sperrte außerdem mehrere Bahnstrecken: Erdrutsche und Wasser hätten zu Schäden geführt. Eine 170 Meter lange Eisenbahnbrücke in Ringebu erlitt durch das Extremwetter schwere Schäden und drohte einzustürzen.

Die Überschwemmungen sind von heftigem Regen im Zuge des Unwetters "Hans" ausgelöst worden. Am Mittwoch richteten die Wassermassen größere Schäden an einem Wasserkraftwerk 120 Kilometer nordöstlich von Oslo an. Experten rechnen damit, dass das Hochwasser vielerorts weiter steigt. "Die Gefahr ist auf keinen Fall vorbei", warnte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

