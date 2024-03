Überschwemmungen in Frankreich: 4-Jährige nur noch tot gefunden

Der Bruder der Kleinen wird weiterhin gesucht. Bereits am Montag fanden Rettungskräfte den vermissten Vater der Kinder tot auf.

Mehr zum Thema: Überschwemmungen in Südfrankreich: mindestens 3 Tote

Das Tief "Monica" hatte am Wochenende für schwere Regenfälle und Überschwemmungen gesorgt. In Nizza verursachte der Regen einen Erdrutsch. Mehrere Tausend Haushalte waren nördlich von Nizza in der Grenzregion zu Italien am Wochenende zeitweise ohne Strom.

Mehrere Vermisste

Mehrere Menschen waren als vermisst gemeldet worden. Medienberichten zufolge waren sie teils über bereits gesperrte Brücken gefahren. Rettungskräfte fanden inzwischen sechs Leichen. Französischen Medien zufolge wird neben dem Jungen aktuell noch nach einer weiteren Person gesucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper