"Überall fallen Bäume": Der Medicane "Ianos" legte Teile Griechenlands lahm

Schulen blieben geschlossen, Fähren konnten nicht auslaufen, Flugzeuge wurden umgeleitet: Der hurrikanartige Sturm "Ianos" fegte gestern mit voller Wucht über den Westen Griechenlands und legte Teile des öffentlichen Lebens lahm.

Nach Angaben der griechischen Zivilschutzbehörde tobte "Ianos" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Stundenkilometern. "Überall fallen Bäume”, schilderte der Gouverneur der Ionischen Inseln, Rodi Kratsa, die Lage. In Kefalonia, Ithaca und Zakynthos kam es zu stundenlangen Stromausfällen, viele Straßen waren unpassierbar.

Dutzende Flüchtlinge gerieten in Seenot, es konnte wegen der gefährlichen Lage keine Hilfe geschickt werden. Auch ein Segelboot wurde vor der Insel Ithaka von den Wellen mitgerissen, die beiden Insassen konnten sich zum Glück aber ans Ufer retten. Ein weiteres Boot sank im Hafen von Zakynthos.

Bei dem Sturm handelte es sich um einen Medicane, einen mediterranen Hurrikan. Diese kommen selten vor, und wenn, dann im Spätsommer, wenn das Wasser des Mittelmeeres am wärmsten ist. Derzeit beträgt die Temperatur im Ionischen Meer zwischen Süditalien und Griechenland über 28 Grad Celsius – "Ianos" bildete sich in den vergangenen Tagen auf dem Meer also unter besten Bedingungen.

Die griechischen Behörden warnten davor, dass der Sturm seinen Kurs ändern und schwere Schäden auch auf dem Festland anrichten könne. Die Zivilschutzbehörde warnte vor nicht notwendigen Reisen. Der Bürgermeister von Argostoli sagte im griechischen Fernsehen, die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben und nicht auf die Straße gehen. Mit einer Wetterbesserung rechnen die Meteorologen nicht vor Sonntagnacht.

21 Hurrikans über dem Atlantik

Auch andernorts war die Hurrikansaison bereits in vollem Gange, sie fällt heuer besonders stark aus. Im langjährigen Schnitt gibt es über dem Atlantik zwölf Tropenstürme und Hurrikans pro Jahr, heuer sind es bis jetzt schon 21. Die Saison dauert aber noch bis Ende November. Zuletzt erreichte "Sally" am Mittwoch die US-Südküste und sorgte für Überschwemmungen, etwa in Pensacola in Florida. Der nächste Hurrikan bildete sich auf dem Atlantik bereits: "Teddy" soll am Montag über Bermuda ziehen, es wäre hier nach "Paulette" der zweite Hurrikan innerhalb von nur einer Woche.

Medicane: Ein kleiner Hurrikan im Mittelmeer

Der Begriff Medicane ist eine Wortschöpfung aus „mediterran“ und dem englischen Wort „Hurricane“. Er kam in den 1980er-Jahren auf, als in den Herbstmonaten erstmals über dem Mittelmeer orkanartige Wolkenstrukturen auf Satellitenbildern entdeckt wurden.

Medicanes entstehen meist dann, wenn es im Herbst einen Kaltluftausbruch aus gemäßigten Breiten in Richtung Äquator gibt und ein Tief in höheren Luftschichten über dem Mittelmeer seine Wirkung entfaltet. Über der noch warmen Meeresoberfläche kondensiert die vom Meer verdunstete Luftmasse – ein Wolkenwirbel entsteht.

Medicanes erreichen zwar selten die Windgeschwindigkeit eines Hurrikans von mindestens 119 Kilometern pro Stunde – meist haben sie aber dennoch die zerstörerische Stärke eines tropischen Sturms von 63 bis 118 Kilometern pro Stunde.