Über ein Dutzend Tote bei Unwetter an argentinischer Küste

Ein heftiger Sturm hatte am Samstag das Dach des Gebäudes in der Hafenstadt Bahía Blanca kollabieren lassen, wie die Behörden mitteilten. In der Anlage fand ein Schlittschuh-Wettbewerb statt. Unter den Trümmern befänden sich weiterhin Menschen, teilte das Bürgermeisteramt mit. Die Feuerwehr setzte ihre Bergungsarbeiten fort.

Nach Angaben des Wetterdienstes wurde Bahía Blanca von Winden mit einer Geschwindigkeit von mehr als 140 Stundenkilometern heimgesucht. Diese wurden von starken Regenfällen begleitet. In der Stadt fiel teilweise der Strom aus, Bäume und Strommasten stürzten um.

"Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die öffentlichen Straßen nicht zu nutzen", hieß es in der Mitteilung des Bürgermeisters.

