Über 40 tote Zivilisten bei Luftangriffen in Nordsyrien

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach am Montag von mindestens 41 toten Zivilisten, darunter 35 auf einem Markt in der Stadt Maaret al-Numan in der Provinz Idlib.

Zuvor war von mindestens 23 Toten in Maarat al-Numan die Rede gewesen.