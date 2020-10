Über 21.000 neue Corona-Fälle in Italien

Italien hat am Sonntag mit 21.273 registrierten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen weiteren Höchststand verzeichnet. Damit gibt es laut amtlichen Angaben aktuell über 222.000 aktive Fälle in Italien. Seit Samstag starben 128 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt forderte die Pandemie in Italien bislang 37.338 Todesopfer.

Von Montag an müssen in Italien Bars und Restaurants um 18.00 Uhr schließen. Nach dem neuen Regierungsdekret können auch Straßen und belebte Plätze ab 21.00 Uhr gesperrt werden, wenn dort Menschenansammlungen zu erwarten sind. In der Nacht zu Sonntag hatten sich rechtsextreme Gruppen in Rom Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, um gegen eine nächtliche Ausgangssperre zu protestieren.

