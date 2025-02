Zwei Jahre nach Türkei-Beben: 400.000 Menschen leben noch in Containern

Zwei Jahre nach den zerstörerischen Erdbeben im Südosten der Türkei und in Nordsyrien leben in der Türkei immer noch 400.000 Menschen in Containern. Das teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Jahrestag der Katastrophe mit.

Am 6. Februar 2023 erschütterte um 4.17 Uhr ein Beben der Stärke 7,7 den Südosten der Türkei und Nordsyrien. Um 13.24 Uhr folgte ein zweites Beben der Stärke 7,6. 54.000 Menschen starben, mehr als 100.000 wurden verletzt. "Die Erdbeben hatten die 2000-fache Kraft der Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde", teilte Afad mit.

Nach Regierungsangaben sind derzeit 182.000 Arbeiter damit beschäftigt, Ersatz für die damals zerstörten Gebäude zu schaffen. 200.000 Wohnungen oder Gewerbeeinheiten seien bisher übergeben. Einige Kritiker empfinden das als zu wenig. "Zwei Jahre nach den Erdbeben wurden nur 31 Prozent der versprochenen Wohnungen fertiggestellt", kritisiert die türkische Bauingenieurskammer.

Warnung vor Beben bei Istanbul

Unterdessen warnen Experten davor, dass die Erde auch rund um die Millionenmetropole Istanbul bald beben könnte – mit voraussichtlich verheerenden Folgen. Die Erdbebenwarte Kandilli gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Beben mit einer Stärke über sieben bis zum Jahr 2030 mit 60 Prozent an. Auf diese möglicherweise bevorstehenden Beben sei die Türkei weiterhin nicht vorbereitet, so das Urteil von Fachleuten.

