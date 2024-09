Tödlicher Absturz von Drachenwand: Tourenleiter verurteilt

Das Strafmaß lag bei drei Jahren beziehungsweise 20 Monaten auf Bewährung, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete. Das Gericht in Ceske Budejovice (Budweis) sah es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten nicht über die nötigen Qualifikationen als Bergführer für Touren in Österreich verfügten. Beiden wurde die Organisation solcher Aktivitäten bis auf Weiteres verboten. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

24-Jährige stürzte am Bosruck ab

Das erste Unglück ereignete sich im Juli 2019, als einer der beiden eine Wandergruppe von zwei Dutzend Menschen auf den Bosruck in den Ennstaler Alpen an der Grenze zwischen der Steiermark und Oberösterreich führte. Eine 24 Jahre alte Tschechin stürzte dabei etwa 150 Meter weit ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Gruppe wollte von der Bosruckhütte (1.042 Meter) auf den Ardningsattel aufsteigen, um dann über den Wildfrauenklettersteig auf den Bosruck (1.992 Meter) zu gelangen. Dabei rutschte die 24-Jährige am regennassen Wandersteig aus.

36-Jährige starb in Oberösterreich

Zu dem zweiten Unfall kam es im August 2020, als der andere Verurteilte eine etwa 15-köpfige Gruppe über den Drachenwand-Klettersteig im Bezirk Vöcklabruck führte. Beim Abstieg rutschte eine 36-jährige Urlauberin aus Tschechien aus und stürzte 50 Meter tief ab. Sie starb an Ort und Stelle. Nach Ansicht der Anklage ignorierte der Tourenleiter, dass die Frau nicht über passendes Schuhwerk verfügte. Zudem sei die Gruppe zu groß gewesen.

