Trump greift Polizeichef an und vergleicht Chicago mit Afghanistan

"Er macht seinen Job nicht", sagte Trump am Montag bei der Konferenz in Chicago über Johnson. Trump verwies darauf, dass im vergangenen Jahr 565 Menschen in Chicago ermordet worden seien. "Es ist peinlich für uns als Nation, überall auf der Welt reden sie über Chicago. Afghanistan ist ein sicherer Ort im Vergleich", sagte Trump. Johnson hatte seine Absage Medienberichten zufolge damit begründet, dass er nicht guten Gewissens zuschauen könne, wenn aus dem Weißen Haus Beleidigungen und Hass gegen andere Ethnien kämen.

