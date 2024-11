Trotz Protesten: 200 Jahre alte Tanne für den Petersplatz gefällt

Er war am Dienstag in Richtung Vatikan unterwegs. Die Tanne stand auf 1.200 Metern Höhe im Ledrotal am Passo Nota ein paar Kilometer vom Gardasee entfernt. Viele Talbewohner hatten sich gegen die Fällung ausgesprochen. Am Freitagabend war es zu einem Fackelzug zur Rettung der Tanne gekommen, an dem mehrere Dorfbewohner teilgenommen hatten. Aus Sorge vor Protesten wurde der Baum in Anwesenheit der Polizei gefällt.

Kampf gegen Abholzung

"Wir bedauern das Fällen dieser Tanne sehr. Unser Kampf hört nicht auf, wir wollen verhindern, dass in diesem Tal und auch anderswo Bäume für einen grausamen und anachronistischen Brauch gefällt werden", kommentierte Lorenzo Vescovi, Sprecher des Bürgerkomitees.

Auf der Online-Plattform change.org war eine Petition zur Erhaltung der Tanne eingerichtet worden, die über 40.000 Unterschriften sammelte. Die Einwohner von Ledro richteten ein Schreiben an Papst Franziskus zur Rettung des Baums - vergebens.

Vatikan wehrt sich

Der Vatikan verteidigte sich gegen den Vorwurf, das Leben einer zwei Jahrhunderte alten Tanne wegen der Weihnachtstradition geopfert zu haben. Die Auswahl des Baums sei auf "ökologisch verantwortungsvolle Weise" erfolgt, verlautete aus dem Governatorat, der Verwaltung des Heiligen Stuhls, am Dienstag.

Die Tanne stamme aus einem Wald im Trentino, der "nach den strengsten ökologischen Kriterien" bewirtschaftet werde. Der jährliche Zuwachs des Ledro-Waldes sei mit 8.260 Kubikmetern zertifiziert. Die gefällte Tanne gehöre zu jenen Bäumen, die für die korrekte Bewirtschaftung des Waldes ohnehin abgeholzt werden müssten, hieß es in der Stellungnahme des Vatikans.

Krippe aus Grado

Der geschmückte Christbaum soll am Nachmittag des 7. Dezember feierlich beleuchtet werden. Der bei österreichischen Urlaubern beliebte Badeort Grado in Friaul-Julisch Venetien wird in diesem Jahr die Weihnachtskrippe für den Petersplatz liefern. Sie wird von Freiwilligen gestaltet und greift Motive der dortigen Lagune und des Lebens der Fischer auf. Baum und Krippe sind dann bis zum Fest der Taufe Christi zu sehen, das 2025 am 12. Jänner begangen wird.

