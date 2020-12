Trotz EGMR-Urteil: Türkisches Gericht lehnt Antrag auf Freilassung von Oppositionellen ab

Damit missachtete das Gericht am Samstag eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der am Dienstag die sofortige Freilassung des früheren Chefs der pro-kurdischen und linksliberalen Oppositionspartei HDP gefordert hatte. Die Türkei als Mitglied des Europarats muss jedoch Urteile des EGMR umsetzen.

Zur Begründung teilten die türkischen Richter nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit, ihnen liege noch keine Übersetzung des Straßburger Richterspruchs vor. Demirtas sitzt seit 2016 hinter Gittern; ihm werden terroristische Aktivitäten zur Last gelegt.

Unterstützer der linken Oppositionspartei HDP in Ankara. Bild: UMIT BEKTAS (Reuters)

Erdogan: EGMR "Scheinheilig"

Am Mittwoch hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte scharf gerügt. Dass das Gericht die Freilassung einer Person anordne, die eine Terrororganisation unterstütze, zeuge von "Doppelmoral und Scheinheiligkeit". Die Entscheidung sei politisch motiviert. Das Gericht stelle sich damit hinter einen "Terroristen".

Hintergrund der Anschuldigungen sind unter anderem Proteste in der Türkei im Jahr 2014, zu denen die HDP aufgerufen hatte. Sie richteten sich gegen die Belagerung der syrisch-kurdischen Stadt Kobane durch die Terrormiliz IS. Die Proteste schlugen in Gewalt um, nach offiziellen Angaben wurden 39 Menschen getötet. Erdogan hält die legale Partei HDP für den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die HDP weist das zurück.