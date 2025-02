Trotz beginnender Niereninsuffizienz: Papst verbrachte erneut "ruhige Nacht"

"Die Nacht ist gut verlaufen. Der Papst hat geschlafen und sich ausgeruht", teilte der vatikanische Pressesaal in einer Mitteilung am Montag in der Früh mit.

Am Sonntagabend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass der Zustand des 88-Jährigen weiterhin kritisch sei. Eine beginnende Niereninsuffizienz wurde festgestellt. Franziskus wurde erneut einer Bluttransfusion unterzogen, was zu einem Anstieg des Hämoglobinwertes geführt habe. Die Sauerstofftherapie über Nasenkanülen werde fortgesetzt, wie in einem medizinischen Bulletin zu lesen war. Am Wochenende hatte Franziskus zudem eine akute Atemkrise.

Franziskus will aus Zustand kein Geheimnis machen

Der Papst gab nach Angaben der Klinik Anweisung, aus seinem Gesundheitszustand kein Geheimnis zu machen. Morgens und abends wird schriftlich darüber informiert. Zudem gaben die Ärzte am Freitag eine Pressekonferenz, in der sie davon sprachen, dass Franziskus "nicht außer Gefahr" sei.

Am Montagabend wird auf dem Petersplatz der Rosenkranz für den kranken Papst gebetet. Er wird von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geleitet. "Es ist eine Art, die Nähe der Kirche zum Papst und zu den Kranken zu bekunden", sagte der Vatikan-Sprecher, Matteo Bruni.

Mehr zum Thema Weltspiegel Sorge um Papst: Leichtes Nierenversagen aufgetreten VATIKANSTADT. Nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes ist bei Papst Franziskus ein leichtes Nierenversagen aufgetreten. Sorge um Papst: Leichtes Nierenversagen aufgetreten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper