Tropensturm "Idalia" steuert auf Mexiko und US-Staat Florida zu

Tropensturm "Idalia" könnte ab Dienstag entlang der Westküste Floridas und seiner nordwestlichen Spitze "ein zunehmendes Risiko lebensbedrohlicher Sturmfluten und Winde in Orkanstärke" verursachen, erklärte das NHC. Tropensturm "Idalia" war am Sonntagabend in der Karibik mit Windgeschwindigkeiten von rund 65 Stundenkilometern unterwegs und überzog den Südosten Mexikos mit Wind und Regen. Nach Angaben der Meteorologen trifft er dort voraussichtlich aber nicht auf Land.

Seine Auswirkungen in Form von Regen und Wind bekamen vor allem die Menschen in dem Bundesstaat Quintana Roo mit der bei Touristen beliebten Küstenstadt Cancún zu spüren. Es wird erwartet, dass der Sturm über den Golf von Mexiko hinweg zieht, bevor er den Nordwesten Floridas erreicht.

Während in Teilen der östlichen Region Yucatán in Mexiko und im Westen Kubas starke Regenfälle erwartet werden, gab das NHC für Teile von Floridas Küste Sturmflut- und Hurrikan-Warnungen aus. Es sei mit vereinzelten Überschwemmungen zu rechnen, erklärte das NHC. Die Modellvorhersagen zur Intensität des Sturms sind demnach aber "sehr unterschiedlich". Sie reichen "von minimalem bis hin zu schwerem Hurrikan-Status", fügte das NHC hinzu.

