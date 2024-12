Tragödie in Bayern: 2 tote Kinder in Einfamilienhaus gefunden

Ein Bekannter habe nach dem Rechten sehen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er die 39-Jährige entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Frau ihre sechs und sieben Jahre alten Kinder am Heiligen Abend oder in der Nacht mit einem Werkzeug tödlich verletzte. Anschließend soll sie versucht haben, Suizid zu verüben. Die Beamten brachten die 39-jährige Deutsche in ein Krankenhaus, in dem sie nun bewacht wird. Ihr Gesundheitszustand ist den Angaben ihrer Ärzte zufolge stabil. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Täter gebe es bisher nicht. Angehörige der Familie würden von Teams des Kriseninterventionsdienstes betreut.

Aus dem Archiv: Drei Leichen in Niederösterreich: Warum Mütter ihre Kinder töten

Ermittlungen laufen

Die genauen Hintergründe waren vorerst ungeklärt. Die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es. Unter anderem sind daran die Staatsanwaltschaft, Rechtsmediziner und die Spurensicherung beteiligt.

Service: Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

