Touristenschiff drohte zu sinken - 76 Passagiere in Grado gerettet

Alle Passagiere konnten mit Rettungsbooten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die Küstenwache von Grado gegenüber der APA bestätigte. Verletzt wurde niemand.

Das Schiff war von Grado in Richtung Triest unterwegs gewesen, als Wasser in den Motorraum eindrang. Der Kapitän schlug daraufhin Alarm. Nach den Notfallmaßnahmen blieb lediglich die Besatzung an Bord. Das 2023 gebaute Schiff sollte an Land geschleppt werden, hieß es. Schiffe der Küstenwache und Hubschrauber koordinierten die Rettungsaktion.

