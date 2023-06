Touristenboot auf Weg zum Titanic-Wrack verschollen

Exkursionen zum Wrack des legendären Luxusdampfers sind so exklusiv wie teuer: Bis zu 250.000 Dollar, das entspricht derzeit etwa 229.000 Euro, kostet das "Abtauchen" zur Titanic. In kleinen Booten werden Touristen an den Grund des Atlantiks transportiert, um einen Blick auf das Schiffswrack zu erhaschen. Nun wird eines dieser Boote rund 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland vermisst. Derzeit werde nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit. Demnach war zunächst nicht bekannt, ob Menschen an Bord des U-Boots vermutet werden.

Die dramatische Geschichte der Titanic ist bekannt: 1912 stach der damals weltgrößte Passagierdampfer in Europa in See. Das Ziel, New York, sollten die 2200 Menschen an Bord nie erreichen. Nach der Kollision mit einem Eisberg sank die Titanic am Sonntag, 14. April 1912. Der Untergang riss knapp 1500 Menschen in den Tod. Die Überreste des Schiffs wurden erst im Jahr 1985 in einer Tiefe von mehr als 3800 Metern entdeckt. Inzwischen gibt es Anbieter von Exkursionen zum legendären Titanic-Wrack.

