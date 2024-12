Tourist im Roten Meer vor Ägypten von Hai angegriffen und getötet

Dies gab am Sonntag das Umweltministerium in Kairo bekannt. Der Vorfall habe sich in der Region von Marsa Alam ereignet, einem für seine Sandstrände und Korallenriffe bekannten Ferienort am Roten Meer.

"Zwei Ausländer wurden in der Region von Marsa Alam von einem Hai angegriffen", erklärte das Ministerium. Der Hai habe "einen von ihnen getötet und den anderen verletzt".

