Toter Österreicher wird aus Ukraine zurückgeholt

„Die österreichische Botschaft in Kiew ist mit den Angehörigen in Kontakt“, teilte eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums am Freitag mit.

Der 30-Jährige soll in Österreich – wie berichtet – früher Mitglied der rechtsextremen Identitären gewesen sein und aufseiten der Ukraine gegen Russland gekämpft haben. Das Innenministerium bestätigt, dass „die genannte Person im Zusammenhang mit der rechtsextremen Szene bekannt war“.

Martin Sellner, der frühere Anführer der Identitären Bewegung in Österreich, schrieb auf Telegram und X: „Vor einigen Tagen ist einer meiner ältesten Freunde und Mitstreiter viel zu früh, mit 30 Jahren, von uns gegangen. Er hat seine eigenen Entschlüsse gefasst, einen anderen Pfad gewählt, wodurch sich unsere Wege trennten.“

Kampfeinsatz verboten

Grundsätzlich ist es österreichischen Staatsbürgern verboten, in ausländischen Armeen oder der Fremdenlegion zu dienen. Sollte jemand das dennoch tun, sei der Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft die Folge, heißt es aus dem Außenministerium. Dazu müssten die Bundesbehörden einen entsprechenden Antrag an die zuständigen Landesbehörden stellen. Im konkreten Fall des getöteten Österreichers werde das aber nicht mehr schlagend.

