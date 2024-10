Tote und Verletzte: Taifun "Krathon" wütet in Taiwan

Zwei Vermisste seien am Samstag in der nordtaiwanischen Stadt Neu-Taipeh tot aufgefunden worden, erklärte die nationale Feuerbehörde, ohne weitere Angaben zu machen. Am Samstag waren weiterhin rund 20.000 Haushalte ohne Strom, die meisten davon in der südlichen Hafenstadt Kaohsiung, wo "Krathon" auf Land getroffen war.

"Krathon" brachte starken Regen und Wind mit sich und verursachte Überschwemmungen und Schlammlawinen. Mehr als 700 Menschen wurden verletzt.

Bildergalerie: Taifun "Krathon" wütete in Taiwan (Foto: WALID BERRAZEG (AFP)) Bild 1/15 Galerie ansehen

In der Region sind Taifune zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit. Laut einer aktuellen Studie bilden sich die Wirbelstürme aufgrund des Klimawandels allerdings immer näher an den Küsten. Zudem verstärken sie sich schneller und halten sich auch länger über Land.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper