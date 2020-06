Tote Jugendliche auf A3 in Bayern gefunden: Polizei sucht Lenker

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Nach ersten Ermittlungen wurde die Jugendliche aus dem Landkreis Straubing-Bogen von einem Auto erfasst.

Noch in der Nacht suchten Ermittler das Gelände um den Unfallort ab. Die A3 in Richtung Passau war bis 04.50 Uhr gesperrt. Bei einer weiteren Suche am Samstag unterstützte ein Polizeihubschrauber die Beamten. Dabei wurden Gegenstände gefunden, die mit den Unfall im Zusammenhang stehen könnten. Um welche Gegenstände es sich handelt, wollte die Polizei nicht mitteilen.

Warum sich die Jugendliche auf der Autobahn aufhielt, sei noch unklar, hieß es. Die Fahndung nach den Unfallwagen blieb zunächst erfolglos. Die Polizei arbeitet bei der Fahndung nach dem Auto mit der österreichischen Polizei zusammen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Verkehrspolizei Deggendorf sucht nach einem Fahrzeug mit einem Unfallschaden im Frontbereich und nach Zeugen des Unfalls. Personen die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen einen Unfall beobachtet oder einen möglichen Anstoß bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Deggendorf in Verbindung zu setzen.

Wer in diesem Bereich der Autobahn zwischen 23.30 Uhr und 00.45 Uhr Personen bzw. Fahrzeuge auf oder neben der Fahrbahn beobachtet hat, möge sich ebenfalls mit der Verkehrspolizei Deggendorf in Verbindung setzen, heißt es in einer Aussendung.

Lokalisierung: Die Leiche wurde auf Höhe der Ausfahrt Schwarzach gefunden

