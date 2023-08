Tote bei russischem Flugzeugabsturz: Prigoschin auf Passagierliste

Bei dem Absturz in der Region Twer nördlich der Hauptstadt seien zehn Menschen ums Leben gekommen, hieß es am Mittwoch. Unter Berufung auf die Flugbehörde hieß es, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, stehe auf der Passagierliste. Die Embraer-Maschine sei auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg gewesen. Sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen.

Auf Telegram veröffentlichte Bilder sollen die Absturzstelle zeigen. Bild: (APA/AFP/TELEGRAM/@grey_zone/HANDOUT)

Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Seine Söldner hatten viele Monate lang an der Seite der regulären russischen Armee im seit Februar 2022 dauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine gekämpft. Ende Juni mobilisierte Prigoschin seine Männer aus Frust über die seiner Ansicht nach zu uneffektive russische Militärführung für einen Marsch auf Moskau, den er allerdings einige Stunden später nach Verhandlungen wieder stoppte. Unter der Bedingung, ins Nachbarland Belarus auszuwandern, wurde Prigoschin vom Kreml Straffreiheit versprochen.

Wenig später allerdings tauchte der 62-Jährige wieder in Russland auf – am Rande des Afrika-Gipfels in St. Petersburg Ende Juli. Dort zeigte er sich mit einem Vertreter aus der Zentralafrikanischen Republik. Zuletzt machte ein Video, das offenbar in Afrika aufgenommen worden war, Schlagzeilen:

Mehr zum Thema Außenpolitik Söldnerchef "befreit" Afrika MOSKAU. Neues Video von Prigoschin – kämpft der Russe jetzt in Niger? Söldnerchef "befreit" Afrika

Weitere Informationen folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper