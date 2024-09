31 Tote bei Explosion in Kohlemine im Iran

Das sagte Innenminister Eskandar Momeni am Sonntag in staatlichen Medien. Zuvor war von mindestens 51 Toten die Rede. Laut dem Innenminister werden 17 Bergmänner noch vermisst. Rettungskräfte seien im Einsatz, aber noch einige Hundert Meter von der Stelle entfernt, an der sie vermutet werden. Diese dürften sie erst am Montag erreichen.

Ursache des Unglücks am Samstagabend war eine Methangas-Explosion in den Blocks B und C der Kohlemine, die vom Unternehmen Madanjoo betrieben wird. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien 69 Arbeiter im Dienst gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. 76 Prozent der Kohle des Irans komme aus dieser Region, sagte der Gouverneur von Süd-Chorasan, Ali Akbar Rahimi, dem staatlichen Fernsehen.

Die iranische Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung des Unglücks an. Das geistliche und staatliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, und Präsident Masoud Pezeshkian sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus.

Artikel aktualisiert um 19.54 Uhr

