Totales Verkehrschaos: Bis zu 2 Meter Schnee in Südafrika gefallen

Im Binnenland Südafrikas kommt es im Winter immer wieder zu Schneefällen, größere Schneemengen sind jedoch eine Seltenheit. In Medienberichten war von stellenweise bis zu zwei Metern Schnee die Rede.

Auf der wichtigsten Fernstraße N3 zwischen Johannesburg und Durban an der Ostküste des Landes staute sich der Verkehr am Sonntag, zwei Tage nach Beginn der Schneefälle, nach Angaben des Betreibers weiterhin auf einer Strecke von 30 Kilometern. Zahllose Autos, Lastwagen und Busse blieben im Schnee stecken.

Ein Todesopfer

Nach Angaben von Rettungskräften starb eine Frau am Samstag in einem Krankenhaus an Unterkühlung, nachdem sie mit anderen Passagieren die ganze Nacht in einem Kleinbus festgesessen hatte.

Im Drakensberg-Gebirge an der Fernstraße zwischen Johannesburg und Durban liefen am Sonntag weiterhin Bergungs- und Räumarbeiten. Liegengebliebene und von ihren Insassen verlassene Fahrzeuge behinderten den Räum- und Rettungsdienst. Unklar blieb, wie viele Fahrzeuge und wie viele Insassen am Sonntag weiterhin blockiert waren.

