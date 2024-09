"Totales Chaos": Zugfahrt in England wegen Eichhörnchen abgebrochen

Beim Halt am Bahnhof Redhill habe das Personal eine halbe Stunde lang versucht, die Tiere mit Besen und Nüssen zum Ausstieg zu bewegen. (Symbolbild)

"Es herrschte totales Chaos", zitierte die Zeitung "Sun" einen Augenzeugen. "Die Eichhörnchen drangen in den hinteren Waggon ein und griffen Leute an." Viele Passagiere seien daraufhin in einen anderen Wagen geflüchtet. "Der Schaffner musste die Türen verriegeln, um zu verhindern, dass die Eichhörnchen durch den Zug klettern."

Die aggressiven Nager waren - "ohne Fahrkarte", wie das Zugunternehmen Great Western Railway (GWR) mitteilte - im Dorf Gomshall zugestiegen. Beim Halt am Bahnhof Redhill habe das Personal eine halbe Stunde lang versucht, die frechen Klettermeister mit Besen und Nüssen zum Ausstieg zu bewegen - vergebens. Daraufhin beschloss GWR, die Fahrt abzubrechen und den Zug nach Reading zurückzuschicken.

Reisende verpassten Flug

Es wurde nicht ausgeschlossen, dass der tierische Zwischenfall manche Reisende ihren Flug gekostet haben könnte. Tiere lösen immer wieder Probleme auf britischen Schienen aus: Vergangenes Jahr störten Schwäne an mehreren Tagen nacheinander in London den Bahnverkehr.

