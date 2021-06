Tornados der Klasse 4 äußerst selten in Europa

Starke Tornados der Klasse 4 (F4) auf der fünfteiligen Fujita-Skala wie jener am Donnerstag in Tschechien kennt man normalerweise aus dem Mittleren Westen der USA. In Europa und auch in Österreich sind Tornados zwar keine Seltenheit, derart extreme Stürme sind aber bisher äußerst selten.