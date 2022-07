Video: Tonnenschwerer Wal landete auf Fischerboot

Der Vorfall ereignet sich am vergangenen Sonntag in White Horse Beach, Massachusetts. Eigentlich sollten sich dort alle Boote mindestens 100 yards (90 Meter) von Walen fernhalten, um die geschützten Meeresbewohner nicht zu stören. Aber nicht alle Freizeit-Kapitäne und Fischer halten sich daran. Und das ging am vergangenen Sonntag beinahe schief.

Das Video der Begegnung wird mittlerweile rund um den Globus angeschaut.

Der Wal sprang aus dem Wasser und landete auf dem rund sechs Meter langen Schiff. Von den sechs Passagieren wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt. Dennoch zeigt der Vorfall wie wichtig es ist den Abstand einzuhalten, sagt der Hafenmeister von Plymouth.