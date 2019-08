Tödlicher Unfall mit E-Bike in Niederbayern

Der Mann wurde am Samstag in Neukirchen vorm Wald (Landkreis Passau) auf einem Firmenparkplatz tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 61-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, am Ende einer Straße eine Böschung hinuntergefahren. Beim Sturz zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.