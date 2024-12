Tödlicher Unfall: Erschossener Bär stürzt von Baum auf Jäger

Einer seiner Jagdpartner habe einen auf einen Baum geflüchteten Bären erschossen, woraufhin das schwere Tier auf den 58-Jährigen gefallen sei, berichtete die Zeitung "USA Today" unter Berufung auf die zuständige Wildtierbehörde.

Der Unfall habe sich bereits am 9. Dezember im Bezirk Lunenbourg ereignet. Den Ermittlungen zufolge war der Bär von einer Gruppe von Jägern gejagt worden und auf den Baum geklettert, bevor einer der Jäger auf ihn schoss. Das Tier sei dann in die Tiefe gestürzt und auf den anderen Mann gefallen, der drei Meter vom Baum entfernt stand. Eine Sprecherin der Wildtierbehörde sagte der Zeitung, der Schwerverletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort am Freitag gestorben.

