Todesurteil nach Anschlägen in Ägypten

Das zuständige Gericht sah es laut einem Bericht des Portals "Watani" vom Dienstag als erwiesen an, dass die Männer 2017 und 2018 bei Anschlägen in der Nähe des Klosters Anba Samuel 35 Christen töteten, berichtete die Katholische Presseagentur. Die Akten seien an einen Mufti überwiesen worden, dessen islamisches Rechtsgutachten (Fatwa) für die Rechtskraft des Urteils erforderlich ist.

Die Verkündung des endgültigen Strafmaßes ist für den 8. Mai angesetzt. Zwei der Angeklagten sind den Angaben zufolge flüchtig. Insgesamt sind zehn Personen angeklagt, darunter auch Frauen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat". Im Mai 2017 sollen sie einen Anschlag auf drei Busse verübt haben, der koptische Pilger zu dem Wüstenkloster nahe der Stadt Minya beförderte. Nach Angaben von "Watani" wurden bei dem Angriff 28 Pilger getötet und 25 verletzt. Bei einem zweiten Anschlag im November 2018 wurden sieben Menschen getötet, 15 weitere teils schwer verletzt. Zwei der Angreifer wurden nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums von Sicherheitskräften erschossen.

Orthodoxe Kopten stellen die Mehrheit der ägyptischen Christen. Angaben über Mitgliederzahlen der altorientalischen Kirche schwanken zwischen acht und zwölf Millionen. Schätzungen zufolge sind insgesamt zwischen 10 und 14 Prozent der rund 104 Millionen Einwohner Ägyptens Christen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper