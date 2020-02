Todesschüsse von Hanau: Täter hatte "zutiefst rassistische Gesinnung"

Es ist eine Bilanz des Grauens: Tobias R. (43) erschoss am Mittwochabend in und vor der Shisha-Bar "Midnight" sowie in der "Arena Bar & Café" im hessischen Hanau neun Menschen. Die ersten Schüsse fielen gegen 22 Uhr am Heumarkt in der Innenstadt. Dann raste R. mit einem schwarzen Wagen zum nächsten Tatort im Stadtteil Kesselstadt - die OÖN haben am Donnerstag ausführlich über die schreckliche Tat berichtet.

Laut Generalbundesanwalt Peter Frank hatten alle getöteten Personen Migrationshintergrund. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer. Die Todesopfer sind laut Generalbundesanwalt 21 bis 44 Jahre alt. Unter ihnen seien sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige. Kurze Zeit später seien der 43-jährige Täter und seine Mutter (72) ebenfalls erschossen in seiner Wohnung im Stadtteil Kesselstadt aufgefunden worden, neben dem Mann sei eine Pistole gelegen. Eine Glock 17, 9 Millimeter Luger, die der Sportschütze angeblich legal in einem Internetshop gekauft haben soll.

Spurensicherung bei der Shisha-Bar Bild: REUTERS

Gab es Warnsignale?

R., so sagte es Frank am Donnerstag, habe im Internet Videobotschaften veröffentlicht, die "neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien" eine "zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen". Auch eine Art "Manifest" hinterließ R. In dem 24-seitigen Schreiben spricht er unter anderem davon, dass bestimmte Völker vernichtet werden müssten, deren Ausweisung aus Deutschland nicht mehr zu schaffen sei.

Für die Sicherheitsbehörden sind Attentäter wie Tobias R., die sich nicht mit bekannten Rechtsextremisten treffen oder an Kundgebungen teilnehmen, schwer ausfindig zu machen. Allerdings – glaubt man den Aussagen von R. – könnte es Warnsignale gegeben haben. In seinem Video, das mit den Worten "Das, was bleibt, ist das Volk" endet, berichtet er von mehreren Besuchen bei der Polizei. Angeblich versuchte er 2002 vergeblich, Anzeige zu erstatten, da er sich illegal überwacht fühlte. Im Herbst 2004 und 2019 habe er es erneut versucht – ohne Erfolg.

Doch hier enden die merkwürdigen Theorien nicht. Der Mann aus Hanau glaubte auch, dass bestimmte Hollywood-Filme nur entstanden seien, weil er dafür "unwissentlich die Grundidee geliefert" habe. Auch hinter dem Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der Fußball-EM 2004 witterte er eine Verschwörung.

Wahnvorstellungen sind nicht unbedingt ein Fall für die Polizei. R. besaß aber seit 2013 eine Waffenbesitzkarte, womit Vorsicht geboten gewesen wäre. Denn seine Verschwörungstheorien – zum Terroranschlag vom 11. September 2001 und zu einer "kleinen sogenannten Elite", die "über ein Geheimwissen verfügt, das sie der breiten Masse vorsätzlich vorenthält" – erinnern an die Ideologie von "Reichsbürgern", die Deutschland als Staat infrage stellen.

R. wollte Aufmerksamkeit

Die deutsche Regierung hat erst vor kurzem das Waffenrecht verschärft. Künftig müssen die Behörden beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie Waffengenehmigungen vergeben. Weiters müssen Jäger und Sportschützen nach fünf und nach zehn Jahren nachweisen, dass ihr "Bedürfnis" nach Waffenbesitz fortbesteht.

Das Blutbad kündigte der 43-Jährige zwar nicht an. Im Video machte er jedoch deutlich, dass er erwartete, bald zu sterben. Und sagte, "aus all diesen Gründen blieb mir nichts anderes übrig, als so zu handeln, wie ich es getan habe, um die notwendige Aufmerksamkeit zu erlangen". Wenige Stunden nach der Tat war seine Website, auf der er das Video eingestellt hatte, gesperrt.

