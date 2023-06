Titanic-Tauchboot verschwunden: Was über die Vermissten bekannt ist

Das in zwei Hälften zerbrochene Wrack der "Titanic" liegt in rund 3.800 Metern Tiefe. An der Stelle – etwa 684 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland – sind die Bedingungen äußerst schwierig. Es herrschen pechschwarze Dunkelheit und enormer Wasserdruck.

Hamish Harding

Bisher konnte die knapp sieben Meter kleine „Titan“ nicht lokalisiert werden. Die Suche nach den fünf vermissten Insassen ist ein Wettlauf gegen die Zeit. An Bord befindet sich unter anderen der milliardenschwere Abenteurer und Unternehmer Hamish Harding, wie sein Unternehmen Action Aviation bestätigte.

Hamish Harding Bild: - (Dirty Dozen Productions)

Der Brite, der in wenigen Tagen 59 Jahre alt wird, hält mehrere Guinness-Weltrekorde, darunter den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde, im März 2021. Im Juni 2022 flog er ins All. Hardings Unternehmen teilte mit, die Familie sei dankbar für viele unterstützende Nachrichten. Man sei sehr stolz auf Harding, der unter anderem für die Wiederansiedlung von Geparden aus Namibia in Indien verantwortlich gewesen sei.

Paul-Henri Nargeolet

Mit dem Franzosen Paul-Henri Nargeolet befindet sich noch ein weiterer erfahrener Abenteurer im U-Boot. Der 77-Jährige gilt als einer der bekanntesten „Titanic“-Experten, er trägt daher den Spitznamen „Mr Titanic“. Nargeolet war Teil der ersten Expedition, die 1987 das Wrack des Luxusdampfers untersuchte. Berichten zufolge hatte er dort so viel Zeit verbracht wie kaum ein anderer. Vor wenigen Jahren sprach er in einem Interview über die Gefahren des Tiefseetauchens. „In sehr tiefem Wasser ist man tot, bevor man merkt, dass etwas nicht stimmt“, sagte er im Gespräch mit dem „Irish Examiner“.

Paul-Henri Nargeolet (Archivbild 2013) Bild: JOEL SAGET (AFP)

Shahzada Dawood und sein Sohn

Weitere Insassen sind der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Dawood ist Treuhänder des SETI-Instituts, einer Forschungsorganisation in Kalifornien, heißt es auf dessen Website. Demnach lebe er mit seiner Frau Christine und seinen Kindern in Großbritannien. Zudem ist Dawood stellvertretender Vorsitzender eines der größten pakistanischen Mischkonzerne, der Engro Corporation. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Düngemittel, Fahrzeugbau, Energie und digitale Technologien.

Shahzada Dawood Bild: HANDOUT (DAWOOD HERCULES CORPORATION)

229.000 Euro pro Person

Laut „Daily Mail“ ist der 48-Jährige einer der reichsten Männer Pakistans. Der Geschäftsmann musste für die insgesamt achttägige Expedition mit dem Tauchboot "Titan" tief in die Tasche greifen. Die Kosten liegen pro Person bei 250.000 US-Dollar (229.000 Euro). Der Tauchgang selbst dauert eigentlich nur wenige Stunden.

Stockton Rush

Der fünfte Vermisste ist der Chef der Betreiberfirma OceanGate Expeditions. Die Firma habe bestätigt, dass Stockton Rush das Boot zu einer touristischen Tauchfahrt Richtung "Titanic"-Wrack gesteuert habe, berichten etwa die "New York Times".

