"Time"-Magazin kürte das "Kind des Jahres"

Die erste Preisträgerin ist eine bisher weltweit weniger bekannte Jugendliche aus Denver (US-Bundesstaat Colorado): Gitanjali Rao. Die 15-Jährige hat sich als Erfinderin einen Namen gemacht: So entwickelte sie etwa ein Gerät, das vor hohen Bleikonzentrationen in Trinkwasser warnt. Zudem ist sie für eine App verantwortlich, die sogenanntes Cyberbullying im Internet erkennt. Rao gehörte zu 5000 Nominierten aus den USA, von denen sich fünf Finalisten einem Komitee um den Moderator und Komiker Trevor Noah vorstellten. In einem Interview mit der Schauspielerin Angelina Jolie äußerte sich Rao über ihre Motivation: "Ich sehe nicht aus wie eine typische Wissenschafterin. Alles, was ich im Fernsehen sehe, sind ältere, meistens weiße Männer als Forscher." Sie hoffe daher auch, dass sie andere dazu ermutige, eigene Ideen umzusetzen und so die größten Probleme der Welt zu lösen.

