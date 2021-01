Die ersten Tiere im Weltraum waren Fruchtfliegen. Am 20. Februar 1947 übersprangen sie an Bord einer modifizierten V2-Rakete der US-Amerikaner knapp die Grenze zum Weltraum, die bei 100 Kilometer liegt. Der Flug dauerte drei Minuten, die Fliegen überlebten. Das erste Säugetier im All hatte weniger Glück. Rhesusaffe Albert II. wurde 1949 auf 130 Kilometer Höhe geschossen. Er überlebte die irre Beschleunigung, starb aber, als der Landefallschirm nicht aufging.