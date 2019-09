Thomas Cook bangt um seine Hochzeit auf Rhodos

Sie selbst sind schon mit ihren beiden kleinen Töchtern vor Ort - aber viele Gäste fehlen noch, wie sie unter anderem ihrer Heimatzeitung "Nottingham Post" berichteten.

Etwa die Hälfte der Hochzeitsgäste hatte nach Angaben des Paares beim Reisekonzern Thomas Cook gebucht. Außerdem hätten sie selbst dort ihr komplettes Hochzeitspaket geordert - inklusive der Trauungszeremonie, Dekorationen, Blumen und Unterhaltungsprogramm. "Thomas Cook hat uns wegen meines Namens eine Überraschung versprochen - aber dies ist nicht die Überraschung, mit der wir gerechnet haben", sagte Cook. Niemand könne ihnen sagen, ob die Hochzeit nun stattfinde.

A man named Thomas Cook had his wedding ruined by the collapse of Thomas Cook https://t.co/2J91ix7GS5 pic.twitter.com/RJDdiNL7hv — CNN International (@cnni) 23. September 2019

"Es ist ein absoluter Alptraum", sagte Binch. Ihnen sei mitgeteilt worden, dass sie nach Manchester oder London zurückfliegen müssten - möglicherweise noch vor dem Hochzeitstermin. Das Paar hatte Rhodos aus Kostengründen als Ort für die Hochzeit ausgesucht. Auf Facebook bekam Binch viel Zuspruch von Bekannten, die ihr die Daumen drückten.

Etwa 150.000 Briten sind im Ausland von der Pleite des Reisekonzerns betroffen. Nach Angaben der britischen Luftfahrtbehörde CAA wurden am Montag fast 15.000 Reisende, die bei dem Konzern gebucht hatten, mit gecharterten Maschinen zurückgeholt. Am Dienstag sollten der Behörde zufolge 16.800 Gestrandete ins Vereinigte Königreich geflogen werden. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps sprach vom Start der größten Rückführungsaktion seines Landes in Friedenszeiten.