Thema des Tages: Würden Sie jetzt nach Griechenland fliegen?

Der Strand von Kiotari an der Südostküste der Insel Rhodos

Der Brand auf Rhodos war am Dienstag ausgebrochen. Und er habe "das Herz von Rhodos und seine Umwelt getroffen", sagte der Experte für Naturkatastrophen, Efthymios Lekkas. Urlaub könne man an diesen Orten heuer wohl nicht mehr machen. Wie sehen Sie das? Stimmen Sie ab:

Gratis stornieren?

Felix König, stellvertretender Sprecher der Reisebüros in Oberösterreich, kann ein "Chaos" in Griechenland nicht leugnen. Es gebe Kunden, die mit dem Ersatzquartier zufrieden seien und auf Rhodos bleiben. Es gebe jene, die bleiben, weil sie nicht ohne Gepäck heimfliegen möchten. Und es gebe Urlauber, die lieber auf dem Flughafen übernachten, um früher einen Flug nach Hause zu bekommen. König verspricht aber: "Jeder, der bis Freitag eine Pauschalreise nach Rhodos gebucht hat, kann gratis stornieren oder umbuchen."

Bei jenen Rhodos-Urlaubern, die gestern am Flughafen Linz-Hörsching gelandet sind, war die Erleichterung groß:

Emotionale Rückkehr aus Rhodos Am Linzer Flughafen sind Montagmittag 170 Urlauber aus Rhodos gelandet. Viele davon ohne Gepäck - sie mussten vor den verheerenden Waldbränden fliehen. OÖN TV hat mit ihnen über ihre Flucht vor den Flammen auf der griechischen Urlaubsinsel gesprochen.

Laut Außenministerium in Wien wurden bisher mehr als 100 Österreicherinnen und Österreicher aus den akuten Brandgebieten in Rhodos evakuiert. Die meisten Reiseveranstalter haben bis einschließlich Mittwoch Reisen in den Süden Rhodos ausgesetzt, sagte eine Verkehrsbüro-Sprecherin der APA. 322 Österreicherinnen und Österreicher, die über Ruefa bei verschiedenen Veranstaltern gebucht haben, befinden sich derzeit auf Rhodos, viele davon im Norden.

TUI: Alle Rhodos-Buchungen bis Samstag storniert

Auch TUI Österreich reagierte: "Alle Buchungen von TUI-Reisen nach Rhodos werden bis einschließlich Freitag, 28. Juli 2023 storniert. Es werden keine Gäste bis einschließlich Freitag auf die Insel gebracht. Alle geplanten Flüge nach Rhodos finden ohne Urlaubspassagiere statt, um Gäste wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen.

Gäste mit Buchungen, deren Urlaub in den kommenden Tagen bis einschließlich Sonntag, 30. Juli 2023, beginnt, können kostenlos auf andere Destinationen umbuchen oder ihre Reise stornieren. Die TUI empfiehlt allen Reisenden nach Rhodos mit einem geplanten Urlaubsstart in den kommenden Tagen, auf andere Destinationen auszuweichen. Alle Buchungen von TUI Reisen in den südöstlichen Teil der Insel werden darüber hinaus bis einschließlich Sonntag, 30. Juli 2023 storniert."

