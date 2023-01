Terror-Verdächtige in Deutschland planten Silvester-Anschlag

Am Donnerstag gab es eine neue Durchsuchung, bei der weitere Beweismittel gefunden wurden. Das teilte die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit.

Einen Bericht des ARD-Hauptstadtstudios, wonach es sich bei den neu gefundenen Beweismitteln um Substanzen zur Herstellung von Giftstoffen handelte, bestätigte der Sprecher nicht. Die ARD-Nachricht platzte am Montagmorgen in eine Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags zum Thema Castrop-Rauxel. Landesjustizminister Benjamin Limbach sagte auf Nachfrage der SPD, er habe davon selbst gerade erst durch den Bericht bei "tagesschau.de" erfahren.

In der Sondersitzung war herausgekommen, dass die Beschuldigten - zwei Brüder - einen Anschlag an Silvester geplant haben sollen. Ihnen habe aber eine Zutat für den Giftanschlag gefehlt, wie aus Telegram-Chats hervorgehe. Erste allgemeine Hinweise habe der ausländische Nachrichtendienst - nach dpa-Informationen das US-amerikanische FBI - bereits am 30. Dezember an das Bundeskriminalamt (BKA) gegeben. Erst am 6. Jänner habe man eine IP-Adresse bekommen, die zu dem 32-jährigen Verdächtigen führte. Am 7. Jänner waren der Iraner und sein Bruder (25) in der Wohnung in Castrop-Rauxel festgenommen worden.

In der Wohnung fand man laut ARD-Hauptstadtstudio nun auch die neuen Beweise. Laut Generalstaatsanwaltschaft waren Ermittler noch einmal ohne Vollschutzanzüge vor Ort.

