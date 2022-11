Terror in Brüssel: Ein Polizist bei Attacke erstochen

Die Behörde habe wegen Verdachts auf ein terroristisches Motiv die Ermittlungen übernommen, erklärte ein Sprecher. Ein Angreifer hatte am Donnerstagabend in der belgischen Hauptstadt zwei Streifenbeamte mit einem Messer attackiert, ein Polizist starb.

Laut Medienberichten stach der Angreifer nahe dem Bahnhof Gare du Nord im Stadtteil Schaerbeek auf die Polizisten ein. Ein zur Verstärkung herbeigerufener Polizist habe ihn durch Schüsse verletzt und "außer Gefecht gesetzt". Der Messerstecher wurde festgenommen und ins Spital gebracht. Laut Medienberichten trafen ihn Schüsse in den Bauch und in ein Bein. Der Verdächtige soll Stunden zuvor im Polizeikommissariat eines anderen Stadtteils "Drohungen gegen die Polizei" ausgestoßen haben, er war in eine Psychiatrie gebracht worden, dort aber nicht geblieben.