Teleskop liefert gestochen scharfe Bilder der Sonne

Das entspreche einem Bruchteil des Sonnen-Durchmessers von 1,4 Millionen Kilometern. "Dies ist, als würde man eine Nadel auf einem Fußballfeld aus einer Entfernung von einem Kilometer perfekt scharf sehen."

Das Sonnenteleskop wird von einem deutschen Konsortium unter der Federführung des KIS betrieben und befindet sich auf der Insel Teneriffa. Um die hochauflösenden Bilder machen zu können, wurden an dem Gerät Optik, Mechanik und Elektronik in nur einem Jahr komplett neu gestaltet. "Das Projekt war ziemlich riskant, da solche Teleskop-Umbauten in der Regel Jahre dauern", sagte KIS-Direktorin Svetlana Berdyugina.

Mit der neuen Optik können nun Magnetfelder, Turbulenzen, Sonneneruptionen und Sonnenflecken detailliert untersucht werden.