Telefonzellen: In Deutschland sind die letzten Münzen gefallen

Die Ära der Telefonzelle neigt sich in Deutschland ihrem Ende zu. Seit dieser Woche ist es nicht mehr möglich, in den bundesweit noch rund 12.000 verbliebenen Fernsprechern Telefongespräche mit Münzen zu bezahlen. Ab Ende Jänner werde auch die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten eingestellt, teilte die Telekom mit Zentrale in Bonn mit. Bis 2025 sollen die letzten Telefonsäulen und -zellen abgebaut werden.