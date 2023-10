Teilnehmer an Bischofssynode in Rom an Corona erkrankt

Der Papst war am Dienstag bei der Versammlung der Bischofssynode nicht anwesend, während 346 Mitglieder in der Halle Paul VI. präsent waren. Am heutigen Mittwoch leitet Franziskus, wie üblich, die Generalaudienz. Laut Grech gebe es keinen Grund zur Sorge. Die Teilnehmer an der Bischofssynode wurden aufgerufen, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die Hände desinfizieren. Älteren und gebrechlichen Teilnehmern wurde geraten, einen Mundschutz zu tragen.

Seit einer Wochen beraten rund 450 Personen über eine Art neue Kirchenverfassung, die dem "Volk Gottes" mehr Mitbestimmung eröffnen soll. Die Bischofssynode ist Teil der 2021 vom Papst angestoßenen Weltsynode mit dem Titel "Eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Partizipation, Mission". Dabei handelt es sich um einen umfassenden Beratungsprozess, an dem die gesamte Weltkirche teilhaben soll.

Aus Österreich nimmt neben dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn als Mitglied des Synodenrates an der Bischofsversammlung teil. Im Kreis der eingeladenen - nicht-stimmberechtigten - Expertinnen und theologischen Beraterinnen befindet sich die Linzer Pastoraltheologin Klara-Antonia Csiszar.

