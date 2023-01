Teenager tötete 14-jährige Schwester

Am Freitag hatte die Polizei in einem Haus in Weisendorf nahe Erlangen die Leiche einer 14-Jährigen gefunden. Die schwer verletzte Mutter entdeckten Beamte außerhalb des Hauses. Den 17-Jährigen nahm die Polizei kurz danach "in Tatortnähe" fest.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn, berichteten die Ermittler. Das Mädchen wurde nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer getötet. Die Obduktion war für Montag geplant.

