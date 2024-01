Tausende Missbrauchsopfer in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Am Donnerstag präsentierte die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) eine von ihr im Jahr 2020 in Auftrag gegebene Studie zur sexualisierten Gewalt in der Evangelischen Kirche und in der Diakonie.

Demnach habe es in der Evangelischen Kirche Deutschlands Missbrauch in größerem Ausmaß gegeben als bisher angenommen. In der Studie eines Forscherteams ist von mindestens 2225 Betroffenen und 1259 mutmaßlichen Tätern die Rede. Das sei aber nur die "Spitze des Eisbergs". Es gebe Kenntnisse über weitere Fälle, die aber wegen fehlender Informationen nicht hätten strukturiert erfasst werden können, heißt es in der Mitteilung des Forscherteams.

Fast 10.000 Betroffene

Untersucht wurden den Angaben zufolge flächendeckend nur Disziplinarakten. In einer Hochrechnung, die aus Sicht des Forscherteams mit "sehr großer Vorsicht" betrachtet werden müsse, ergebe sich eine Zahl von insgesamt 9355 Betroffenen bei geschätzten 3497 Beschuldigten.

Bisher war nur bekannt, wie viele Betroffene sich in den vergangenen Jahren an die zuständigen Stellen der Landeskirchen gewandt haben. Nach Angaben der Evangelischen Kirche in Deutschland waren das 858.

Die amtierende Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, sagte: "Das Gesamtbild hat mich doch zutiefst erschüttert." Die Kirche nehme mit Demut diese Studie an. "Wir haben uns auch als Institution an unzähligen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann sie, die so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten."

Diese Bitte um Entschuldigung könne nur glaubwürdig sein, "wenn wir auch handeln und mit Entschlossenheit weitere Veränderungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Wir haben diese Studie gewollt, wir haben sie initiiert und wir nehmen sie an, mit Demut", sagte Fehrs.

Kritik von Betroffenen

Bei der Vorstellung der Studie mahnten Betroffene an, die Aufarbeitung von Fällen und Strukturen noch stärker voranzutreiben, auch mithilfe des Staates. "Wir brauchen hier eine Verantwortungsübernahme des Staates. Denn es zeigt sich immer wieder, dass die Kirche für Betroffene kein Gegenüber ist", sagte Katharina Kracht, Vertreterin der Betroffenen und Mitglied des Beirates des Forschungsverbundes. Es brauche externe Fachleute und Beschwerdestellen.

Aufarbeitung sei die Königsdisziplin, sagte Kracht. Aus ihrer Sicht fehle in den Landeskirchen aber Kompetenz und vermutlich auch Interesse, Fälle tatsächlich aufzudecken.

Die Wissenschafter legten großen Wert darauf, nicht nur Zahlen aus Akten zu erheben, sondern auch viel mit den Betroffenen zu reden. Kracht, die, wie sie erzählte, als Jugendliche von einem verheirateten Pfarrer missbraucht wurde, beklagte, dass die Landeskirchen Nachforschungen behinderten. So blieben Täter im Dunkeln.

Der Hannoveraner Professor Martin Wazlawik, der das Forschungsteam koordinierte, riet der Evangelischen Kirche in Deutschland, ehrlich auf sich zu blicken und "weniger in der idealistischen Selbsterzählung zu bleiben". Lange habe sich die Kirche vorgemacht, dass es ein großes Missbrauchsproblem bei ihr nicht geben könne, da sie ja partizipativ und demokratisch verfasst sei.

Wazlawik warf der Kirche eine "reaktive Aufarbeitung" vor, sie sei nahezu nie von sich aus aktiv geworden. Auch die besondere Stellung der evangelischen Pfarrer als Autoritätspersonen und ihre Pfarrhäuser hätten Missbrauch begünstigt, da sich die Täter sicher fühlen konnten, sagte Martin Wazlawik.

Mit vergleichbaren Studien

Eine umfassende Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, die 2018 vorgestellt wurde, sei nicht vergleichbar mit jener der Evangelischen Kirche Deutschlands, die gestern präsentiert wurde. In der Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche wurden alle Personalakten vorgelegt, die Datengrundlage sei daher eine andere.

Die Studie der katholischen Kirche untersuchte nur die Taten von Priestern, Diakonen und männlichen Ordensleuten. Die Studie der EKD blickte auch auf die Beschäftigten der Diakonie und auf Ehrenamtliche in den Landeskirchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper